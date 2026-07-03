Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Самая опасная часть уикенда». Хэмилтон заявил, что может пропустить гонку на LEGО-карах

«Самая опасная часть уикенда». Хэмилтон заявил, что может пропустить гонку на LEGО-карах
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что ему не понравилась идея заменить традиционный парад пилотов перед Гран-при Великобритании на заезды на LEGO-карах, где за рулём окажется каждый из 22 гонщиков. По мнению британца, такие заезды могут оказаться небезопасными, так что Хэмилтон не исключил, что не выйдет на старт этой LEGO-гонки.

«Это самая опасная часть уикенда. Так что в прошлый раз я позволил сесть за руль Шарлю, было просто невероятно видеть, как все врезаются друг в друга. Так что не знаю, сяду ли за руль LEGO-кара в этом году», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Материалы по теме
Фото
Гонщики Формулы-1 вновь проведут парад пилотов на машинах LEGO
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android