«Самая опасная часть уикенда». Хэмилтон заявил, что может пропустить гонку на LEGО-карах

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что ему не понравилась идея заменить традиционный парад пилотов перед Гран-при Великобритании на заезды на LEGO-карах, где за рулём окажется каждый из 22 гонщиков. По мнению британца, такие заезды могут оказаться небезопасными, так что Хэмилтон не исключил, что не выйдет на старт этой LEGO-гонки.

«Это самая опасная часть уикенда. Так что в прошлый раз я позволил сесть за руль Шарлю, было просто невероятно видеть, как все врезаются друг в друга. Так что не знаю, сяду ли за руль LEGO-кара в этом году», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.