Ферстаппен — о параде на картах LEGO: пилоты Ф-1 не должны выглядеть как дети и клоуны

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») раскритиковал парад на картах Legо, который пройдёт во время уикенда Гран-при Великобритании.

«Предпочитаю играть в LEGO дома с детьми, а не в виде картинга здесь, честно говоря. Предпочитаю стоять на грузовике, просто вместе со всеми. Думаю, это веселее, это также выглядит более профессионально.

Потому что, в конце концов, мы гонщики Формулы-1. Полагаю, мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытающиеся врезаться друг в друга. Не думаю, что это нужно Формуле-1, но что есть, то есть. Просто проеду свой круг и помашу болельщикам, потому что они заслуживают того, чтобы видеть нас. Но, конечно, со своей стороны я бы хотел, чтобы всё было немного по-другому», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.