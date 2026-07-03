Хэмилтон и другие гонщики недовольны бесплатным участием в активностях Формулы-1

Негативная реакция гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на решение заменить традиционный парад пилотов перед гонкой Гран-при Великобритании заездами на LEGO-карах может иметь более глубокий подтекст, чем опасения насчёт безопасности таких мини-гонок, утверждает The Telegraph.

По данным издания, Хэмилтон и ряд других гонщиков выразили своё недовольство, что им приходится участвовать во всё большем числе маркетинговых мероприятий Формулы-1, не получая за это гонорары.

Ранее гонку на LEGO-карах также раскритиковал Макс Ферстаппен, заявивший, что он предпочёл бы обычный формат парада пилотов с проездом по трассе на открытом грузовике.