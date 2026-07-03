Хэмилтон взял поул в спринт-квалификации ГП Великобритании, Антонелли — второй

В пятницу, 3 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал 41-летний семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари»). Второе время показал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Третий — четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:28.376.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.011.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.321.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.327.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.357.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.364.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.396.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.459.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.551.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.991.

После второго сегмента выбыли:

11. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.482.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:29.679.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:29.707.

14. Франко Колапинто («Альпин») — 1:29.983.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.197.

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.650.

После первого сегмента выбыли:

17. Оливер Берман («Хаас») — 1:31.083.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:31.714.

19. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.776.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:32.020.

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:32.910.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:32.988.