Камара выиграл квалификацию Ф-2 в Великобритании. Данн — 2-й, Цолов — 5-й, Херта — 15-й

В пятницу, 3 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, поул в которой завоевал 21-летний бразильский гонщик команды «Инвикта» Рафаэл Камара. Второе время показал ирландец Алекс Данн («Роден»). Третий — представитель Индии Куш Майни («АРТ Гран-при»).

Формула-2. Великобритания. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 1:39.690.

2. Алекс Данн («Роден») +0.201.

3. Куш Майни («АРТ Гран-при») +0.202.

4. Роман Билински («ДАМС») +0.277.

5. Никола Цолов («Кампос») +0.282.

6. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.553.

7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.619.

8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.638.

9. Ритомо Мията («Хайтек») +0.672.

10. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.692.

...

15. Колтон Херта («Хайтек») +0.849.