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Формула-2 — Великобритания — результаты квалификации

Камара выиграл квалификацию Ф-2 в Великобритании. Данн — 2-й, Цолов — 5-й, Херта — 15-й
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В пятницу, 3 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация восьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, поул в которой завоевал 21-летний бразильский гонщик команды «Инвикта» Рафаэл Камара. Второе время показал ирландец Алекс Данн («Роден»). Третий — представитель Индии Куш Майни («АРТ Гран-при»).

Формула-2. Великобритания. Квалификация:

1. Рафаэл Камара («Инвикта») — 1:39.690.
2. Алекс Данн («Роден») +0.201.
3. Куш Майни («АРТ Гран-при») +0.202.
4. Роман Билински («ДАМС») +0.277.
5. Никола Цолов («Кампос») +0.282.
6. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +0.553.
7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +0.619.
8. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.638.
9. Ритомо Мията («Хайтек») +0.672.
10. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») +0.692.
...
15. Колтон Херта («Хайтек») +0.849.

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