«Люблю это место и публику». Хэмилтон — о поуле в спринт-квалификации ГП Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на победу в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

«Вау! Чувствую себя хорошо. Этот поул мне нравится! Люблю это место, люблю эту публику, не могу выразить вам, насколько это грандиозная мечта. И по сей день, когда готовишься к гонке и думаешь о каждом повороте, как можно выложиться на этой трассе, если правильно настроишь машину, если за тобой стоит правильная команда.

И машина чувствовала себя отлично сегодня, благодаря всем на базе, которые продолжают давить в работе с ней. Мы привезли сюда крошечные детали. Каждые выходные приезжаем с чем-то новым. Все выкладываются на максимум.

Очень благодарен [команде] за этот поул. Я был быстр на протяжении всей сессии, но всё равно это было всего 10 тысячных, так что мы были очень близко к этим ребятам позади. Команда действительно заслуживает этого, так что большое спасибо всем здесь», — сказал Хэмилтон в эфире после поула.