Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Люблю это место и публику». Хэмилтон — о поуле в спринт-квалификации ГП Великобритании

«Люблю это место и публику». Хэмилтон — о поуле в спринт-квалификации ГП Великобритании
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на победу в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
03 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:28.376
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.321

«Вау! Чувствую себя хорошо. Этот поул мне нравится! Люблю это место, люблю эту публику, не могу выразить вам, насколько это грандиозная мечта. И по сей день, когда готовишься к гонке и думаешь о каждом повороте, как можно выложиться на этой трассе, если правильно настроишь машину, если за тобой стоит правильная команда.

И машина чувствовала себя отлично сегодня, благодаря всем на базе, которые продолжают давить в работе с ней. Мы привезли сюда крошечные детали. Каждые выходные приезжаем с чем-то новым. Все выкладываются на максимум.

Очень благодарен [команде] за этот поул. Я был быстр на протяжении всей сессии, но всё равно это было всего 10 тысячных, так что мы были очень близко к этим ребятам позади. Команда действительно заслуживает этого, так что большое спасибо всем здесь», — сказал Хэмилтон в эфире после поула.

Материалы по теме
Ферстаппен — о параде на картах LEGO: пилоты Ф-1 не должны выглядеть как дети и клоуны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android