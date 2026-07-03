«Люблю это место и публику». Хэмилтон — о поуле в спринт-квалификации ГП Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на победу в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.
«Вау! Чувствую себя хорошо. Этот поул мне нравится! Люблю это место, люблю эту публику, не могу выразить вам, насколько это грандиозная мечта. И по сей день, когда готовишься к гонке и думаешь о каждом повороте, как можно выложиться на этой трассе, если правильно настроишь машину, если за тобой стоит правильная команда.
И машина чувствовала себя отлично сегодня, благодаря всем на базе, которые продолжают давить в работе с ней. Мы привезли сюда крошечные детали. Каждые выходные приезжаем с чем-то новым. Все выкладываются на максимум.
Очень благодарен [команде] за этот поул. Я был быстр на протяжении всей сессии, но всё равно это было всего 10 тысячных, так что мы были очень близко к этим ребятам позади. Команда действительно заслуживает этого, так что большое спасибо всем здесь», — сказал Хэмилтон в эфире после поула.
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