«Больше про борьбу с парнями сзади». Ферстаппен — о старте 3-м в спринте ГП Великобритании

Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал третье место в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

«Вероятно, результат третьего сегмента был… он был очень близким, я легко мог стать третьим, шестым или седьмым, но мы в итоге попали на хорошую позицию. Мы стали немного ближе по темпу, но мы всё ещё не там, где хотим быть. В поворотах, возможно, немного отстаём, но также и в использовании энергии, так что есть несколько вещей, которые нужно выяснить, чтобы попытаться найти больше времени на круге.

Мы постараемся сделать это, конечно, уже после спринта. Они [Льюис Хэмилтон и Андреа Кими Антонелли] выглядят быстрыми. И если они выглядят быстрыми, обычно их напарники тоже должны быть быстры в гоночном темпе, когда всё немного устаканивается. Так что для меня спринт, я думаю, будет больше про борьбу с парнями позади меня», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.