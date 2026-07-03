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«Больше про борьбу с парнями сзади». Ферстаппен — о старте 3-м в спринте ГП Великобритании

«Больше про борьбу с парнями сзади». Ферстаппен — о старте 3-м в спринте ГП Великобритании
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Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал третье место в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
03 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:28.376
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.321

«Вероятно, результат третьего сегмента был… он был очень близким, я легко мог стать третьим, шестым или седьмым, но мы в итоге попали на хорошую позицию. Мы стали немного ближе по темпу, но мы всё ещё не там, где хотим быть. В поворотах, возможно, немного отстаём, но также и в использовании энергии, так что есть несколько вещей, которые нужно выяснить, чтобы попытаться найти больше времени на круге.

Мы постараемся сделать это, конечно, уже после спринта. Они [Льюис Хэмилтон и Андреа Кими Антонелли] выглядят быстрыми. И если они выглядят быстрыми, обычно их напарники тоже должны быть быстры в гоночном темпе, когда всё немного устаканивается. Так что для меня спринт, я думаю, будет больше про борьбу с парнями позади меня», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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