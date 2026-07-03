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Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Великобритании Формулы-1

Предварительная стартовая решётка спринта Гран-при Великобритании Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку спринтерской гонки Гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун». Старт запланирован на 14:00 мск в субботу, 4 июля.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт. Предварительная стартовая решётка:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Ландо Норрис («Макларен»).
7. Оскар Пиастри («Макларен»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
11. Пьер Гасли («Альпин»).
12. Габриэл Бортолето («Ауди»).
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
14. Франко Колапинто («Альпин»).
15. Карлос Сайнс («Уильямс»).
16. Алекс Албон («Уильямс»).
17. Оливер Берман («Хаас»).
18. Эстебан Окон («Хаас»).
19. Серхио Перес («Кадиллак»).
20. Валттери Боттас («Кадиллак»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

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