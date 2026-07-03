Джордж Расселл удивлён темпом «Феррари» после спринт-квалификации ГП Великобритании

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») подвёл итоги спринт-квалификации Гран-при Великобритании, где показал пятый результат.

«Честно говоря, это вроде как история всего года. Я всегда в позиции догоняющего. Обычно в третьем сегменте я могу сделать шаг вперёд. Сегодня этого не произошло. Было очень близко к третьей позиции, но я всё ещё далеко от темпа Льюиса и Кими, так что мне нужно понять, почему так. Это немного странно.

При этом на трассе чувствую себя довольно хорошо. Всё ощущается точно не так уж плохо. Мы все ожидали, что будет немного хуже, просто с точки зрения пилотирования этих машин здесь, но на самом деле всё выглядело нормально, и скоростные участки чувствовались быстрыми. Но относительное время круга просто не там, так что нужно понять это к завтрашнему дню, более важному дню.

Я очень удивлён темпом «Феррари». Они были в невыгодном положении с силовой установкой и управлением энергией, а здесь они сейчас выглядят лучше всех, так что это был настоящий сюрприз. Мы всегда знали, что у них отличное шасси, но я думаю, что некоторые вещи не совсем логичны. Если бы я делал прогноз, я бы сказал, что «Феррари» будут быстры на прошлой неделе, а мы — на этой. Очевидно, Кими проделал отличную работу, но «Феррари» имела преимущество весь день», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.