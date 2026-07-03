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Антонелли — о втором месте в спринт-квалификации: Хэмилтон в отличной форме. Любим вызовы

Антонелли — о втором месте в спринт-квалификации: Хэмилтон в отличной форме. Любим вызовы
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Пилот Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») отреагировал на второе место в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
03 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:28.376
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.321

«Это было так, так близко, и обидно. Честно говоря, в первом сегменте я чувствовал себя не очень хорошо, мне было некомфортно в машине, но затем мы внесли небольшое изменение в баланс, и то, что я ощущал во втором сегменте… Разница, как день и ночь, мы внезапно вернули темп. В третьем сегменте не смог собрать идеальное время, но это был приличный круг, и, к сожалению, очень близко к Льюису [Хэмилтону]. Но поздравляю его, а с нашей стороны мы теперь сосредоточимся на завтрашнем дне.

Машина чувствовала себя хорошо. «Феррари» сделала невероятный шаг вперёд, так что определённо будет очень тяжело. Плюс Льюис в отличной форме, но это хорошо, мы любим вызовы и постараемся выжать из этого максимум. Конечно, я могу бороться за победу завтра, мы сделаем всё возможное и постараемся показать лучший результат. Это будет нелегко, но всё в наших руках, чтобы выступить хорошо», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

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