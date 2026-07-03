«Если что-то изменится — услышите от меня». Ферстаппен — о слухах про уход в «Макларен»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал слухи о переговорах с «Маклареном».

«Я не собираюсь это комментировать. Я уже сказал то, что хотел сказать раньше. Если появится что-то новое или что-то изменится, вы услышите это от меня, а не от кого-то другого, говорящего об этом, верно?

Сейчас я просто сосредоточен на своей работе в моей команде. Мы на подъёме, и это действительно приятно видеть. У меня были очень позитивные выходные в Австрии. Мы просто пытаемся улучшаться дальше, и я знаю, что, конечно, может быть довольно сложно; конкуренция очень высока, но мы здесь, чтобы просто пытаться ехать быстрее», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.