Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Если что-то изменится — услышите от меня». Ферстаппен — о слухах про уход в «Макларен»

«Если что-то изменится — услышите от меня». Ферстаппен — о слухах про уход в «Макларен»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал слухи о переговорах с «Маклареном».

«Я не собираюсь это комментировать. Я уже сказал то, что хотел сказать раньше. Если появится что-то новое или что-то изменится, вы услышите это от меня, а не от кого-то другого, говорящего об этом, верно?

Сейчас я просто сосредоточен на своей работе в моей команде. Мы на подъёме, и это действительно приятно видеть. У меня были очень позитивные выходные в Австрии. Мы просто пытаемся улучшаться дальше, и я знаю, что, конечно, может быть довольно сложно; конкуренция очень высока, но мы здесь, чтобы просто пытаться ехать быстрее», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Материалы по теме
Менеджмент Ферстаппена сам инициировал переговоры с «Маклареном» — Sky Sports
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android