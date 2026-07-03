Вассёр — о словах Вольфа: когда «Мерседес» обновляется — они гении, а если мы, то жулики

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на слова своего визави из «Мерседеса» Тото Вольфа, который заявил, что с такими крупными обновлениями у итальянского коллектива должны быть траты, приближающиеся к потолку расходов бюджета.

«Я нахожу это довольно ироничным, исходящим от Тото и «Мерседеса». Но когда «Ред Булл» или «Мерседес» обновляются, они гении, а когда мы развиваемся, то мы жулики!» — сказал Вассёр в эфире Sky Sports.

После восьми этапов сезона-2026 Кубок конструкторов возглавляет «Мерседес», набравший 302 очка. «Феррари» идёт на втором месте — 204 балла. Третий — «Макларен» (159 очков).