Хорнер может впервые появиться в паддоке Ф-1 на ГП Великобритании после увольнения — RN365

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» англичанин Кристиан Хорнер может появиться в паддоке «Королевских гонок» во время девятого этапа сезона-2026 Гран-при Великобритании, о чём сообщили в издании RacingNews365.

После завершения «отпуска по уходу за садом», во время которого сотрудники после увольнения не могут работать в других командах, Хорнер теперь свободен для возвращения в спорт в любом качестве. 52-летний специалист посещал другие гоночные мероприятия, включая этап MotoGP, но ещё ни разу не появлялся в паддоке Формулы-1 после своего ухода из «Ред Булл».

Этап в Англии начался сегодня, 3 июля, и закончится 5-го числа.