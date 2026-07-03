Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер может впервые появиться в паддоке Ф-1 на ГП Великобритании после увольнения — RN365

Хорнер может впервые появиться в паддоке Ф-1 на ГП Великобритании после увольнения — RN365
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» англичанин Кристиан Хорнер может появиться в паддоке «Королевских гонок» во время девятого этапа сезона-2026 Гран-при Великобритании, о чём сообщили в издании RacingNews365.

После завершения «отпуска по уходу за садом», во время которого сотрудники после увольнения не могут работать в других командах, Хорнер теперь свободен для возвращения в спорт в любом качестве. 52-летний специалист посещал другие гоночные мероприятия, включая этап MotoGP, но ещё ни разу не появлялся в паддоке Формулы-1 после своего ухода из «Ред Булл».

Этап в Англии начался сегодня, 3 июля, и закончится 5-го числа.

Материалы по теме
Вассёр — о словах Вольфа: когда «Мерседес» обновляется — они гении, а если мы, то жулики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android