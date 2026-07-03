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Норрис отреагировал на шестое время в спринт-квалификации ГП Великобритании

Норрис отреагировал на шестое время в спринт-квалификации ГП Великобритании
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на шестой результат в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
03 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:28.376
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.321

«Неудачный день для нас в спринтерской квалификации. У нас была проблема в первом сегменте, из-за которой машина чувствовалась совершенно иначе. Команда проделала отличную работу, исправив это прямо перед третьим сегментом, но к тому времени, когда я получил истинное ощущение её потенциала на последнем круге, было уже слишком поздно. Я чувствовал, что мог бы выжать гораздо больше, так что жаль, что мы не смогли показать наш истинный темп. Мы знаем, что скорость есть, и мы будем работать над тем, чтобы понять, что можно улучшить к гонке.

Поддержка фанатов на Landostand и по всему Сильверстоуну была невероятной, и видеть их всех там — огромный стимул. Мы думаем, что можем быть конкурентоспособны с машинами вокруг нас. Это будет трудная борьба, но никогда не знаешь, что может случиться, и мы выложимся на полную, чтобы провести лучший день и устроить хорошее шоу для домашней публики», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

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