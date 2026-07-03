Норрис отреагировал на шестое время в спринт-квалификации ГП Великобритании

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на шестой результат в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

«Неудачный день для нас в спринтерской квалификации. У нас была проблема в первом сегменте, из-за которой машина чувствовалась совершенно иначе. Команда проделала отличную работу, исправив это прямо перед третьим сегментом, но к тому времени, когда я получил истинное ощущение её потенциала на последнем круге, было уже слишком поздно. Я чувствовал, что мог бы выжать гораздо больше, так что жаль, что мы не смогли показать наш истинный темп. Мы знаем, что скорость есть, и мы будем работать над тем, чтобы понять, что можно улучшить к гонке.