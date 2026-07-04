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«Хэмилтон находит 100%, а я нет». Леклер — о 4-м месте в спринт-квалификации в Англии

«Хэмилтон находит 100%, а я нет». Леклер — о 4-м месте в спринт-квалификации в Англии
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Шарль Леклер («Феррари») прокомментировал четвёртое место в спринт-квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт-квалификация
03 июля 2026, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:28.376
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.321

«Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я понял, что у меня нет той лёгкости, которая была у меня в прошлом году с машиной прошлого года. И даже когда я атакую, когда я собираю всё время на круге воедино, мы говорим о сотых, а Льюис чаще находит 100% потенциала машины, а я нет.

Так что мне нужно работать над всем, это правда, но, самое главное — просто чувство с этой машиной. Когда у вас нет должного чувства, трудно выжать время круга и иметь уверенность каждой субботы перед квалификацией — в данном случае это пятница, но неважно — и достичь предела машины, а мне трудно быть последовательным в поисках этих 100%. В первых двух сегментах я был близок к этому, я был довольно уверен и в третьем сегменте, но, выйдя на свою попытку, я потерял машину, я просто не чувствую её так хорошо, как должен.

Попадание двух машин на первые два ряда? Мы крайне удивлены. Льюис взял поул, но в целом мы ожидали гораздо большего разрыва от машин впереди, так что это хороший шаг вперёд. Я думаю, как команда мы очень, очень удивлены тем, что мы такие конкурентоспособные на такой трассе», — приводит слова Леклера PlanetF1.

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