Эстебан Окон — о Яннике Синнере: он, вероятно, знает о Формуле-1 столько же, сколько и мы

Французский пилот «Хааса» Эстебан Окон высказался об итальянском теннисисте и первой ракетке мира Яннике Синнере.

«Он, вероятно, знает о Формуле-1 столько же, сколько и мы. В прошлом году он приезжал к нам в Абу-Даби, я знаю, что он большой поклонник Формулы-1, и он приезжает, как только может. К тому же, он фантастический игрок, я слежу за ним по телевизору», — приводит слова Окона аккаунт BBC в социальной сети X.

Напомним, перед гонкой Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ) в 2025 году Синнер побывал в боксе «Феррари» и встретился с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном.

3 июля 2026 года Янник Синнер прошёл в четвёртый круг Уимблдона-2026, победив американского теннисиста Дженсона Бруксби, занимающего 81-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:3, 6:4. В следующем раунде итальянец сыграет с японским теннисистом Синтаро Мочизуки (151-й номер рейтинга).