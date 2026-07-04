Издание The Race назвало главного претендента на место Окона в «Хаасе»

Чемпион Формулы-2 и резервист «Макларена», 22-летний итальянец Леонардо Форнароли является главным претендентом на место француза Эстебана Окона в «Хаасе» на 2027 год, сообщает издание The Race.
«Хаас» уже провёл предварительный просмотр Форнароли, организовав двухдневные тесты на своём прошлогоднем болиде Haas FV-25, и итальянец хорошо себя зарекомендовал.
По информации ресурса, между командами уже есть предварительная договорённость, в рамках которой «Хаас» обозначил желание взять Форнароли в аренду.
Ранее стало известно, что Окон может стать резервистом «Астон Мартин».
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