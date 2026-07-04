Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Издание The Race назвало главного претендента на место Окона в «Хаасе»

Издание The Race назвало главного претендента на место Окона в «Хаасе»
Комментарии

Чемпион Формулы-2 и резервист «Макларена», 22-летний итальянец Леонардо Форнароли является главным претендентом на место француза Эстебана Окона в «Хаасе» на 2027 год, сообщает издание The Race.

«Хаас» уже провёл предварительный просмотр Форнароли, организовав двухдневные тесты на своём прошлогоднем болиде Haas FV-25, и итальянец хорошо себя зарекомендовал.

По информации ресурса, между командами уже есть предварительная договорённость, в рамках которой «Хаас» обозначил желание взять Форнароли в аренду.

Ранее стало известно, что Окон может стать резервистом «Астон Мартин».

Материалы по теме
Окон может стать резервным пилотом «Астон Мартин» — RacingNews365

Окон и Антонелли сразились на радиоуправляемых машинках в Японии

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android