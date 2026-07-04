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Шарль Леклер ответил, есть ли у «Феррари» фаворитизм в отношении Хэмилтона

Шарль Леклер ответил, есть ли у «Феррари» фаворитизм в отношении Хэмилтона
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер ответил, есть ли у руководства команды фаворитизм в отношении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на фоне последних результатов британца.

«Не думаю, что в гараже произошли какие-либо существенные изменения. Результаты могут меняться. В прошлом году всё складывалось одним образом, сейчас – другим. Как пилот вы должны сосредотачиваться на своих проблемах. «Феррари» всегда была для меня семьёй, посмотрим, как пройдёт сезон», — приводит слова Леклера издание Crash.net.

Ранее Леклер высказался о своём выступлении на Гран-при Великобритании.

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