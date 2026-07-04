В «Макларене» объяснили, почему не представили крыло «макарена» на Гран-при Австрии

Технический директор «Макларена» Нил Хоулди объяснил, почему команда не представила вращающееся заднее крыло «макарена» на минувшем Гран-при Австрии, как ожидалось.

«Мы усердно работали на заводе, чтобы получить то, что можно было бы протестировать и доработать на базе. Нам удалось его привези, но затем мы провели дополнительные тесты, которые, и мы это знали, были необходимы для проверки его работоспособности. К сожалению, оно не прошло испытания, поэтому мы отправили его обратно и отложили анонс.

Это расстроило всех на базе, учитывая, сколько было потрачено сил, но, на самом деле, это было правильное решение», — приводит слова Хоулди издание GrandPrix.