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В «Макларене» объяснили, почему не представили крыло «макарена» на Гран-при Австрии

В «Макларене» объяснили, почему не представили крыло «макарена» на Гран-при Австрии
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Технический директор «Макларена» Нил Хоулди объяснил, почему команда не представила вращающееся заднее крыло «макарена» на минувшем Гран-при Австрии, как ожидалось.

«Мы усердно работали на заводе, чтобы получить то, что можно было бы протестировать и доработать на базе. Нам удалось его привези, но затем мы провели дополнительные тесты, которые, и мы это знали, были необходимы для проверки его работоспособности. К сожалению, оно не прошло испытания, поэтому мы отправили его обратно и отложили анонс.

Это расстроило всех на базе, учитывая, сколько было потрачено сил, но, на самом деле, это было правильное решение», — приводит слова Хоулди издание GrandPrix.

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