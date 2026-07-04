Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна в спринте Гран-при Великобритании

Согласно постановлению стюардов Гран-при Великобритании, пилот «Уильямса» британец Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна в спринте.

Сообщается, что в подвеску машины Албона были внесены изменения, и это было сделано без одобрения технического представителя Международной автомобильной федерации (ФИА).

Спринтерская гонка Гран-при Великобритании состоится сегодня, 4 июля, начало – в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лидером чемпионата мира в данный момент является итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Албон занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

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