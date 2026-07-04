Опубликована итоговая стартовая решётка спринта этапа Гран-при Формулы-1 Великобритании, который состоится сегодня, 4 июля. Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон будет стартовать с пит-лейна.

Итоговая стартовая решётка спринта Гран-при Великобритании:

1. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Оскар Пиастри («Макларен»).

8. Исак Хаджар («Ред Булл»).

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

14. Франко Колапинто («Альпин»).

15. Карлос Сайнс («Уильямс»).

16. Оливер Берман («Хаас»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Серхио Перес («Кадиллак»).

19. Валттери Боттас («Кадиллак»).

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Алекс Албон («Уильямс») – старт с пит-лейна.