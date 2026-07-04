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Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Норрис — 3-й

Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Норрис — 3-й
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В Сильверстоуне завершилась спринтерская гонка Гран-при Великобритании Формулы-1. Победителем заезда стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.745.
3. Ландо Норрис («Макларен») +9.783.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +10.639.
5. Шарль Леклер («Феррари») +12.620.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.550.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +17.551.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +30.233.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +30.953.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +35.110.
11. Пьер Гасли («Альпин») +40.273.
12. Франко Колапинто («Альпин») +41.026.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +41.680.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») +42.499.
15. Оливер Берман («Хаас») +45.784.
16. Эстебан Окон («Хаас») +49.810.
17. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +50.379.
18. Алекс Албон («Уильямс») +50.757.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1:15.117.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:31.872.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
22. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.

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