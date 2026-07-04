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Лиам Лоусон оказался под расследованием после спринта Гран-при Великобритании

Лиам Лоусон оказался под расследованием после спринта Гран-при Великобритании
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон оказался под расследованием стюардов после спринта Гран-при Великобритании, состоявшегося сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783

Сообщается, что машина новозеландца совершила движение после торможения.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.745.
3. Ландо Норрис («Макларен») +9.783.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +10.639.
5. Шарль Леклер («Феррари») +12.620.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.550.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +17.551.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +30.233.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +30.953.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +35.110.

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