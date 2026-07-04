Лиам Лоусон оказался под расследованием после спринта Гран-при Великобритании
Поделиться
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон оказался под расследованием стюардов после спринта Гран-при Великобритании, состоявшегося сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783
Сообщается, что машина новозеландца совершила движение после торможения.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт (топ-10):
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.745.
3. Ландо Норрис («Макларен») +9.783.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +10.639.
5. Шарль Леклер («Феррари») +12.620.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.550.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +17.551.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +30.233.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +30.953.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +35.110.
Комментарии
- 4 июля 2026
-
14:47
-
14:39
-
13:26
-
12:47
-
12:00
-
11:19
-
10:38
-
09:20
-
08:39
-
08:00
-
00:50
- 3 июля 2026
-
23:42
-
23:19
-
22:15
-
21:39
-
21:04
-
20:22
-
20:19
-
20:06
-
19:28
-
19:17
-
19:07
-
18:27
-
18:05
-
17:47
-
17:08
-
16:19
-
15:31
-
14:14
-
13:30
-
12:52
-
12:02
-
10:51
-
09:47
-
08:30