Лиам Лоусон оказался под расследованием после спринта Гран-при Великобритании

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон оказался под расследованием стюардов после спринта Гран-при Великобритании, состоявшегося сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

Сообщается, что машина новозеландца совершила движение после торможения.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.745.

3. Ландо Норрис («Макларен») +9.783.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +10.639.

5. Шарль Леклер («Феррари») +12.620.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.550.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +17.551.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +30.233.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +30.953.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +35.110.