Антонелли рассказал, как ему удалось обогнать Хэмилтона в борьбе за победу

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу в спринте Гран-при Великобритании, состоявшемся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

«Поучилось 10 очень весёлых кругов с Льюисом [Хэмилтоном]. Мы очень сильно атаковали. Когда я получил право на режим обгона, то знал, что мой шанс придёт. На выходе из четвёртого поворота я был очень близок, поравнялся в «Бруклэндсе», но он использовал буст, поэтому я решил подождать. Перед «Стоувом» я использовал всё, что имел, и сумел обогнать. После этого постарался войти в ритм и выбраться из режима обгона для Льюиса.

Мы с командой отлично работаем вместе, но расслабляться нельзя. Льюис и «Феррари» проделывают удивительную работу. «Ред Булл» и «Макларен» приближаются, Джордж [Расселл] супербыстр. Нам просто нужно поднимать планку и продолжать выдавать результат», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.