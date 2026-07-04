Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли рассказал, как ему удалось обогнать Хэмилтона в борьбе за победу

Антонелли рассказал, как ему удалось обогнать Хэмилтона в борьбе за победу
Комментарии

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу в спринте Гран-при Великобритании, состоявшемся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783

«Поучилось 10 очень весёлых кругов с Льюисом [Хэмилтоном]. Мы очень сильно атаковали. Когда я получил право на режим обгона, то знал, что мой шанс придёт. На выходе из четвёртого поворота я был очень близок, поравнялся в «Бруклэндсе», но он использовал буст, поэтому я решил подождать. Перед «Стоувом» я использовал всё, что имел, и сумел обогнать. После этого постарался войти в ритм и выбраться из режима обгона для Льюиса.

Мы с командой отлично работаем вместе, но расслабляться нельзя. Льюис и «Феррари» проделывают удивительную работу. «Ред Булл» и «Макларен» приближаются, Джордж [Расселл] супербыстр. Нам просто нужно поднимать планку и продолжать выдавать результат», — сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android