Ферстаппен — о шестом месте в спринте: мы просто слишком медленные

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в спринте Гран-при Великобритании, где он финишировал шестым.

«Я отпустил сцепление, и у меня произошла пробуксовка колёс. Приходится ждать, когда появится сцепление, так что старт не был идеальным.

В конце концов, мы попросту слишком медленные, как в медленных, так и в быстрых поворотах. У меня сильнее изнашивались шины, чем у пилотов рядом, из-за чего я просто не мог за ними удержаться. Мы сильно скользили, потому что я пытался не отстать», — сказал Ферстаппен после выступления.

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