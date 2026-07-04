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Ферстаппен — о шестом месте в спринте: мы просто слишком медленные

Ферстаппен — о шестом месте в спринте: мы просто слишком медленные
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в спринте Гран-при Великобритании, где он финишировал шестым.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783

«Я отпустил сцепление, и у меня произошла пробуксовка колёс. Приходится ждать, когда появится сцепление, так что старт не был идеальным.

В конце концов, мы попросту слишком медленные, как в медленных, так и в быстрых поворотах. У меня сильнее изнашивались шины, чем у пилотов рядом, из-за чего я просто не мог за ними удержаться. Мы сильно скользили, потому что я пытался не отстать», — сказал Ферстаппен после выступления.

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