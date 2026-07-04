Хэмилтон — о втором месте в спринте: сегодня был очень сильный ветер

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

«Было тяжело удержать «Мерседес». Вчера я говорил, что это возможно, но сегодня был очень, очень сильный ветер на прямой, и он [Антонелли] просто пролетел мимо. Я выжал максимум и отдал все силы. Хорошая работа от Кими, нам нужно поработать, чтобы сократить отставание. Выход в лидеры? Как только я преодолел секундный барьер, я понял, что это произойдёт», — сказал Хэмилтон после выступления.

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