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Хэмилтон — о втором месте в спринте: сегодня был очень сильный ветер

Хэмилтон — о втором месте в спринте: сегодня был очень сильный ветер
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783

«Было тяжело удержать «Мерседес». Вчера я говорил, что это возможно, но сегодня был очень, очень сильный ветер на прямой, и он [Антонелли] просто пролетел мимо. Я выжал максимум и отдал все силы. Хорошая работа от Кими, нам нужно поработать, чтобы сократить отставание. Выход в лидеры? Как только я преодолел секундный барьер, я понял, что это произойдёт», — сказал Хэмилтон после выступления.

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