Норрис объяснил, почему не смог навязать борьбу Антонелли и Хэмилтону в спринте
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Чемпион мира пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
26:12.129
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+2.745
3
Ландо Норрис
McLaren
+9.783
«Очень хорошая гонка. Я очень, очень рад. Хороший старт, хороший первый круг. Темп не позволил мне конкурировать с парнями [Антонелли и Хэмилтоном], но борьба с Джорджем и остальными получилась хорошей. Приятно удивлён, хотя это всего лишь спринт, нужно всё это повторить.
Как ощущалась машина? Была пара мелочей, которые мы определённо можем улучшить. Хорошая гонка. Хорошие очки. Я выложился на максимум», — сказал Норрис после выступления.
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