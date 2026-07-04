Норрис объяснил, почему не смог навязать борьбу Антонелли и Хэмилтону в спринте

Чемпион мира пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 4 июля, в Сильверстоуне.

«Очень хорошая гонка. Я очень, очень рад. Хороший старт, хороший первый круг. Темп не позволил мне конкурировать с парнями [Антонелли и Хэмилтоном], но борьба с Джорджем и остальными получилась хорошей. Приятно удивлён, хотя это всего лишь спринт, нужно всё это повторить.

Как ощущалась машина? Была пара мелочей, которые мы определённо можем улучшить. Хорошая гонка. Хорошие очки. Я выложился на максимум», — сказал Норрис после выступления.