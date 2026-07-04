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Никола Цолов выиграл спринт Формулы-2 и вышел в лидеры чемпионата

Никола Цолов выиграл спринт Формулы-2 и вышел в лидеры чемпионата
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В Сильверстоуне завершился спринт седьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Победителем заезда стал болгарин Никола Цолов, представляющий команду «Кампос Рейсинг».

Формула-2 2026. Этап 7, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт
04 июля 2026, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Никола Цолов
Campos Racing
41:04.635
2
Габриеле Мини
MP Motorsport
41:05.926
3
Рафаэль Вильягомес
Van Amersfoort Racing
41:06.333

Формула-2. Великобритания. Спринт (топ-10):

1. Никола Цолов («Кампос»).
2. Габриеле Мини («МП Мотоспорт»).
3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт»).
4. Куш Майни («АРТ Гран-при»).
5. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при»).
6. Дино Беганович («ДАМС»).
7. Роман Билински («ДАМС»).
8. Йозуа Дюрксен («Ивикта»).
9. Алекс Данн («Родин»).
10. Рафаэл Камара («Ивикта»).

В общем зачёте Цолов сравнялся по очкам с Мини, но за счёт большего числа побед вышел в лидеры чемпионата.

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