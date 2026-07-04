Никола Цолов выиграл спринт Формулы-2 и вышел в лидеры чемпионата

В Сильверстоуне завершился спринт седьмого этапа Формулы-2 в сезоне-2026. Победителем заезда стал болгарин Никола Цолов, представляющий команду «Кампос Рейсинг».

Формула-2. Великобритания. Спринт (топ-10):

1. Никола Цолов («Кампос»).

2. Габриеле Мини («МП Мотоспорт»).

3. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт»).

4. Куш Майни («АРТ Гран-при»).

5. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при»).

6. Дино Беганович («ДАМС»).

7. Роман Билински («ДАМС»).

8. Йозуа Дюрксен («Ивикта»).

9. Алекс Данн («Родин»).

10. Рафаэл Камара («Ивикта»).

В общем зачёте Цолов сравнялся по очкам с Мини, но за счёт большего числа побед вышел в лидеры чемпионата.