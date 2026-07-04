Лоусон предупрждён за инцидент с Хаджаром в спринте в Англии. Исак был против штрафа

Стюарды ФИА вынесли предупреждение Лиаму Лоусону («Рейсинг Буллз») за инцидент с Исаком Хаджаром («Ред Булл») в концовке спринта Формулы-1 Гран-при Великобритании.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №30 (Лиам Лоусон), гонщика автомобиля №6 (Исак Хаджар), представителей команд, а также изучили видеозаписи, телеметрию и видеозаписи с борта автомобиля.

Гонщик автомобиля №30 заявил, что в соответствующий момент он всё ещё был на полном газу и ещё не начал торможение; и что движение автомобиля было частью замедления и подготовки к повороту, а не смещением при торможении. Гонщик автомобиля №6 заявил, что манёвр автомобиля №30 был резким, но также признал, что было оставлено достаточно места и контакта удалось избежать. По его мнению, инцидент не заслуживал наказания. Он также сослался на то, что две машины двигались с разным уровнем энергии, что затрудняло оценку скорости сближения.

Стюарды признают, что это не был случай значительного изменения направления после того, как фаза торможения чётко началась, а также признают, что автомобиль №30 оставил достаточно места для автомобиля №6, чтобы контакт не произошёл. Стюарды также признают, что разное состояние энергии двух автомобилей затруднило для гонщика автомобиля №30 оценку скорости сближения при входе в поворот.

Однако стюарды сочли, что оборонительный манёвр автомобиля №30 был достаточно поздним и резким, что заслуживает официального предупреждения. Хотя стюарды не были уверены, что обстоятельства оправдывают более строгое наказание, они сочли, что манёвр незначительно превышал допустимый предел при защите позиции перед входом в поворот. В связи с этим стюарды выносят предупреждение гонщику автомобиля №30», — говорится в решении стюардов, опубликованном ФИА.