Нико Хюлькенберг получил пять секунд штрафа в спринте ГП Великобритании

Стюарды ФИА оштрафовали немецкого гонщика Формулы-1 Нико Хюлькенберга из команды «Ауди» за инцидент с Эстебаном Оконом («Хаас») в спринте Гран-при Великобритании. Итоговая позиция немца в протоколе — 15-я вместо 13-й.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №27 (Нико Хюлькенберг), представителя команды, а также изучили видеозаписи, телеметрию, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля. На первом круге, в девятом повороте, автомобиль №27 защищал позицию от автомобиля №31 (Эстебан Окон). В ходе этого автомобиль №27 вошёл в поворот с несколько большей скоростью, чем на сопоставимых кругах, и покинул пределы трассы на выходе из поворота. Позиция не была возвращена автомобилем №27 после выхода за пределы трассы, хотя автомобиль №31 обогнал автомобиль №27 на круг позже в ходе чистого обгона.

Гонщик автомобиля №27 объяснил, что автомобиль №31 попытался обогнать с внутренней стороны на входе в поворот и что он пытался избежать столкновения и оставить место автомобилю №31. Стюарды признают, что избегание контакта с автомобилем №31 было важным фактором, и учитывают это как смягчающее обстоятельство.

Однако, изучив доказательства, стюарды определили, что автомобиль №27 вошёл в поворот с чрезмерной скоростью и что это было основной причиной выхода автомобиля за пределы трассы. Таким образом, стюарды определяют, что автомобиль №27 покинул трассу и получил долговременное преимущество, сохранив свою позицию.

Учитывая смягчающее обстоятельство, что гонщик также пытался избежать столкновения с автомобилем №31, стюарды налагают штраф в пять секунд», — говорится в решении стюардов.