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Видео: экс-пилот Ф-1 Латифи появился на ГП Великобритании в новой роли

Видео: экс-пилот Ф-1 Латифи появился на ГП Великобритании в новой роли
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31-летний канадский автогонщик, вице-чемпион Формулы-2 Николас Латифи, выступавший в Формуле-1, появился на автодроме в Сильверстоуне во время девятого этапа сезона-2026 Гран-при Великобритании в роли диджея.

Николас встал за диджейский пульт на автодроме, отыграв созданный им музыкальный сет.

Канадец выступал в GP2 (позже Формулы-2) с 2014 по 2019 год. С 2016-го выполнял роль резервного пилота в таких командах Формулы-1, как «Рено» (2016-2017), «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт» (2018) и «Уильямс» (2019).

В 2020 стал боевым пилотом Формулы-1, дебютировав в составе «Уильямса» на Гран-при Австрии. За свою карьеру заработал девять очков.

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