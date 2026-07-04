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Формула-1 — Гран-при Великобритании 2026 — результаты квалификации

Антонелли взял поул на ГП Великобритании, Леклер — второй, Хэмилтон — третий
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В субботу, 4 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Второе время показал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.111.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.175.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.347.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.370.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.635.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0.766.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.782.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.921.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.194.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:29.461.
12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:30.063.
13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.076.
14. Оливер Берман («Хаас») — 1:30.501.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.623.
16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:31.341.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.680.
18. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.227.
19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:31.321.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.451.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:32.863.
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:33.025.

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