Антонелли взял поул на ГП Великобритании, Леклер — второй, Хэмилтон — третий

В субботу, 4 июля, на автодроме в Сильверстоуне состоялась квалификация девятого этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании в сезоне-2026, поул в которой завоевал лидер сезона 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Второе время показал монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.111.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.175.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.347.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.370.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.635.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0.766.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.782.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.921.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.194.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.605.

После второго сегмента выбыли:

11. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:29.461.

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:30.063.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 1:30.076.

14. Оливер Берман («Хаас») — 1:30.501.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.623.

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:31.341.

После первого сегмента выбыли:

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.680.

18. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:31.227.

19. Франко Колапинто («Альпин») — 1:31.321.

20. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:31.451.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:32.863.

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:33.025.