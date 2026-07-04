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«Ещё один идиот». Йос Ферстаппен — о комментариях Брандла про «Ред Булл»

«Ещё один идиот». Йос Ферстаппен — о комментариях Брандла про «Ред Булл»
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Экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом Макса Ферстаппена из «Ред Булл», раскритиковал Мартина Брандла за его комментарий про происходящее внутри команды.

«Боже мой, команда Ферстаппена действительно хотела торпедировать руководство «Ред Булл» и они сделали это очень хорошо, начав с Кристиана Хорнера. И это продолжилось затем с Эдрианом Ньюи, доктором Хельмутом Марко, Джонатаном Уитли и так далее, и теперь мы знаем, что Пол Монаган уходит. Так что, думаю, они сделали слишком хорошую работу, пытаясь убрать некоторых людей в «Ред Булл», — приводит слова Брандла GPFans.

Позже Йос Ферстаппен в социальных сетях отреагировал на комментарий Брандла: «Ещё один идиот, который думает, что знает, как всё происходит».

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