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Антонелли — о поуле на ГП Великобритании: был напряжён! Не люблю выезжать первым

Антонелли — о поуле на ГП Великобритании: был напряжён! Не люблю выезжать первым
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Итальянский гонщик, лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») отреагировал на свой поул в квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Я был немного напряжён, потому что никогда не люблю выезжать первым на решающую попытку! Последний круг был очень чистым. Честно говоря, всё сложилось воедино. На трассе было очень сложно из-за ветра, потому что он был порывистым и непредсказуемым. Но мы прошли квалификацию шаг за шагом. Привезти поул домой очень приятно.

Меняли ли мы настройки после поула? Мы вообще ничего не меняли в машине — только дифференциал, тормоза и управление. Мы работали над этим и смогли найти хорошие настройки, которые помогли мне прогрессировать в квалификации.

Конечно, в гонке будет непросто, потому что позади меня две «Феррари», и они, несомненно, будут работать вместе. Их темп хорош, но наш был силён в спринте. Надеюсь, мы сможем сохранить это на завтра и провести хорошую гонку», — сказал Антонелли после квалификации.

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