«Испытал хорошее чувство». Леклер — о втором месте в квалификации ГП Великобритании

Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер («Феррари») прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Великобритании.

«Да, я доволен вторым местом. Последние несколько гонок были тяжёлыми, чувство за рулём было не совсем правильным, мне было трудно собрать всё воедино. По воскресеньям у нас были вещи, которые мешали нам набирать очки, так что вернуться с хорошим чувством — это результат большой работы за кулисами, чтобы вернуть это ощущение в машине.

Но сегодня, вероятно, был первый раз за долгое время, когда я испытал это хорошее чувство на трассе, так что это позитивные новости, в то же время я знаю, как сильно я боролся за стабильность в последнее время, так что это только начало, но это хороший шаг в правильном направлении. На данный момент я, очевидно, пытаюсь посмотреть на всё понемногу, потому что я терял довольно много времени. У меня просто не было особого темпа в последнее время, так что нужно смотреть на каждую мелочь, будь то стиль пилотирования или всё остальное.

Мы сработали, я думаю, действительно хорошо, и я доволен этим результатом. Я хотел бы быть на поуле, но Кими [Антонелли] проехал невероятный круг, и он заслуживает этого», — сказал Леклер после квалификации в эфире.