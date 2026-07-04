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«Испытал хорошее чувство». Леклер — о втором месте в квалификации ГП Великобритании

«Испытал хорошее чувство». Леклер — о втором месте в квалификации ГП Великобритании
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Гонщик Формулы-1 Шарль Леклер («Феррари») прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Да, я доволен вторым местом. Последние несколько гонок были тяжёлыми, чувство за рулём было не совсем правильным, мне было трудно собрать всё воедино. По воскресеньям у нас были вещи, которые мешали нам набирать очки, так что вернуться с хорошим чувством — это результат большой работы за кулисами, чтобы вернуть это ощущение в машине.

Но сегодня, вероятно, был первый раз за долгое время, когда я испытал это хорошее чувство на трассе, так что это позитивные новости, в то же время я знаю, как сильно я боролся за стабильность в последнее время, так что это только начало, но это хороший шаг в правильном направлении. На данный момент я, очевидно, пытаюсь посмотреть на всё понемногу, потому что я терял довольно много времени. У меня просто не было особого темпа в последнее время, так что нужно смотреть на каждую мелочь, будь то стиль пилотирования или всё остальное.

Мы сработали, я думаю, действительно хорошо, и я доволен этим результатом. Я хотел бы быть на поуле, но Кими [Антонелли] проехал невероятный круг, и он заслуживает этого», — сказал Леклер после квалификации в эфире.

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