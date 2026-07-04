«Сможем поработать как команда». Хэмилтон — о тактике на гонку ГП Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Великобритании. Его напарник Шарль Леклер показал второе время.

«Я рад оказаться здесь, на верхних позициях. Оба этих парня [Антонелли и Леклер] проделали отличную работу. Шарль хорошо прогрессирует, и нам просто не хватило темпа до «Мерседеса», что было проблемой уже некоторое время. Но мы медленно сокращаем разрыв, и то, что мы оба здесь, наверху, — это здорово для команды.

Определённо здорово, что мы вдвоём на первом ряду. Сможем ли мы полностью удержаться за Кими? Посмотрим, но, надеюсь, мы сможем сыграть стратегически и поработать как команда, чтобы попытаться обойти их. Мы, безусловно, сделаем всё возможное», — сказал Хэмилтон после квалификации в эфире.