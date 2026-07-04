«Возвращает его на землю». Баттон — о работе инженера Антонелли
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Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о форме 19-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» после его поула на Гран-при Великобритании.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347
«Это было потрясающе, действительно впечатляющее выступление. Такое чувство, что его ничто не выбивает из колеи. Вот чего я не понимаю. Благодаря управлению со стороны Тото [Вольфа] и Боно [Боннингтона], его инженера, он смог вырасти в этом спорте.
Боно — очень спокойный человек. Кими иногда в этом году очень возбуждался по радио во время гонки, но Боно — это спокойный голос, который возвращает его на землю», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.
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