«Возвращает его на землю». Баттон — о работе инженера Антонелли

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о форме 19-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» после его поула на Гран-при Великобритании.

«Это было потрясающе, действительно впечатляющее выступление. Такое чувство, что его ничто не выбивает из колеи. Вот чего я не понимаю. Благодаря управлению со стороны Тото [Вольфа] и Боно [Боннингтона], его инженера, он смог вырасти в этом спорте.

Боно — очень спокойный человек. Кими иногда в этом году очень возбуждался по радио во время гонки, но Боно — это спокойный голос, который возвращает его на землю», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.