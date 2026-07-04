«Машина просто не работает». Ферстаппен — о проблемах в квалификации ГП Великобритании

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о проблемах с машиной после квалификации Гран-при Великобритании.

«Всё шло абсолютно не так. Нет баланса в машине, но при этом болид очень медленный на прямых. В моей части гаража мы просто медленнее везде. А если вы медленны на прямых, вы также больше расходуете батарею. Это видно везде, но особенно в последнем секторе. В какой-то момент у вас нет заряда, и тогда ничего не работает.

У нас есть проблема, которую мы не можем найти в двигателе. Это также вопрос для меня к гонке — что нам делать. Пока это не имеет смысла. Машина просто не работает. Это проблема. Вы просто теряете время на каждой прямой, и это всё накапливается. С балансом та же проблема; мы на самом деле не делаем никаких шагов вперёд», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365 Netherlands.