Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Машина просто не работает». Ферстаппен — о проблемах в квалификации ГП Великобритании

«Машина просто не работает». Ферстаппен — о проблемах в квалификации ГП Великобритании
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о проблемах с машиной после квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Всё шло абсолютно не так. Нет баланса в машине, но при этом болид очень медленный на прямых. В моей части гаража мы просто медленнее везде. А если вы медленны на прямых, вы также больше расходуете батарею. Это видно везде, но особенно в последнем секторе. В какой-то момент у вас нет заряда, и тогда ничего не работает.

У нас есть проблема, которую мы не можем найти в двигателе. Это также вопрос для меня к гонке — что нам делать. Пока это не имеет смысла. Машина просто не работает. Это проблема. Вы просто теряете время на каждой прямой, и это всё накапливается. С балансом та же проблема; мы на самом деле не делаем никаких шагов вперёд», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365 Netherlands.

Материалы по теме
«Сможем поработать как команда». Хэмилтон — о тактике на гонку ГП Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android