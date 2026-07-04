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Расселл заявил, что в 2027-м украдёт именную трибуну Норриса на «Сильверстоуне»

Расселл заявил, что в 2027-м украдёт именную трибуну Норриса на «Сильверстоуне»
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28-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», заявил о желании получить собственную именную трибуну на автодроме «Сильверстоун» в 2027 году на месте фан-сектора, названного в честь действующего чемпиона «Королевских гонок» Ландо Норриса, выступающего за «Макларен».

«Именная трибуна на автодроме в Сильверстоуне? Мы обсуждали это с командой в прошлом, и, вероятно, мы поработаем над этим к следующему году. Где бы я хотел её разместить? У Ландо довольно хорошее место на внешней стороне «Стоува», так что я попробую украсть её у него», — приводит слова Расселла издание Crash.net.

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