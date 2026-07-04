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«У меня лучшая фан-база». Норрис — о желании Расселла отобрать его именную трибуну

«У меня лучшая фан-база». Норрис — о желании Расселла отобрать его именную трибуну
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал желание Джорджа Расселла («Макларен») отобрать у него именную трибуну на «Сильверстоуне».

«Он хочет отнять мою трибуну на «Сильверстоуне»? Удачи. Он может делать всё, что хочет. У меня просто, я думаю, более страстные болельщики и лучшая фан-база. Моя трибуна была более желанна с точки зрения самих фанатов, что является отличным фактом.

Дело в том, что даже на моей трибуне есть хорошая смесь всех болельщиков, это не просто болельщики, которые пришли поддержать меня. Это моя трибуна, но в то же время она полна, к сожалению, поклонниками других команд и других гонщиков, против которых я ничего не имею. Он может делать всё, что хочет, но он точно не займёт ни одного из моих мест», — приводит слова Норриса Crash.nеt.

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