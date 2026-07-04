Расселл — о 4-м месте в квалификации: теряю скорость на прямых по сравнению с другими

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») прокомментировал четвёртое время в квалификации Гран-при Великобритании.

«Почему вылетел в первом сегменте? Я не знаю. Я гоняюсь здесь 12 лет и никогда раньше не блокировал колёса в этом повороте. Так что мы внесли некоторые изменения в настройки. Вероятно, они были более экстремальными, чем раньше. Я не знаю, что случилось. Это было странно.

Весь этот уикенд у меня проблемы со скоростью на прямых. Мы не понимаем почему, но по сравнению со всеми другими машинами с двигателем «Мерседеса» я теряю 3 км/ч в последнем секторе, 3 км/ч в среднем секторе. Это несколько десятых на круге по сравнению со всеми другими машинами, так что я действительно не знаю, почему так. Команда будет усердно работать, чтобы попытаться понять», — приводит слова Расселла Sky Sports.