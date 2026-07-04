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Пьер Гасли получил штраф в три позиции за помеху Строллу в квалификации

Пьер Гасли получил штраф в три позиции за помеху Строллу в квалификации
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Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») был оштрафован на три позиции за блокировку Лэнса Стролла («Астон Мартин») в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №10 (Пьер Гасли), представителей команд, а также изучили видеозаписи, телеметрию, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля. Лэнс Стролл находился на быстром круге в первом сегменте. Гасли находился на круге возврата в боксы и на подходе к повороту №15 оставался на гоночной траектории на низкой скорости, вынудив Стролла уйти с траектории, чтобы обогнать его.

Гасли объяснил, что в тот момент у него не работало радио, он пытался проверить связь и ожидал, что другой гонщик (Андреа Кими Антонелли) останется позади него, а не обгонит его, так как он понимал, что Антонелли не находится на быстром круге. Представитель команды указал, что радиопредупреждения Гасли не было из-за технической проблемы с оборудованием FOM, что было подтверждено FOM.

Стюарды признали, что это были досадные обстоятельства, и приняли во внимание, что гонщик остался без обычного радиопредупреждения от команды. Представитель команды «Астон Мартин» также подтвердил, что, по его мнению, обстоятельства были досадными.

Однако отсутствие радиопредупреждения не снимает с гонщика ответственности за то, чтобы не мешать другому автомобилю. Гасли оставался на низкой скорости на гоночной траектории, и доказательства показали, что гонщику была доступна информация, включая дисплей на приборной панели, чтобы понять, что Стролл приближается и находится на быстром круге.

При таких обстоятельствах стюарды определили, что Гасли необоснованно препятствовал Строллу, и поэтому налагают стандартное наказание в виде потери трёх позиций на стартовой решётке в воскресной гонке», — говорится в решении стюардов.

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