Крупное обновление «Астон Мартин» позволит отыграть 2-2,5 секунды — Медланд

Автоспортивный журналист Крис Медланд высказался о готовящемся крупном обновлении команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Поступают приблизительные данные о том, что B-спецификация «Астон Мартин» и обновлённая силовая установка «Хонды» в совокупности могут дать прирост в две секунды, а в лучшем случае — до 2,5 секунды. Две секунды сегодня всё равно не вывели бы её из первого сегмента, а к Зандворту другие обновления могут сдвинуть планку ещё дальше», — написал Медланд в социальной сети Х.

В сезоне-2026 после восьми этапов и спринта на Гран-при Великобритании «Астон Мартин» заработал одно очко, которое завоевал Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.