Крупное обновление «Астон Мартин» позволит отыграть 2-2,5 секунды — Медланд
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Автоспортивный журналист Крис Медланд высказался о готовящемся крупном обновлении команды Формулы-1 «Астон Мартин».
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347
«Поступают приблизительные данные о том, что B-спецификация «Астон Мартин» и обновлённая силовая установка «Хонды» в совокупности могут дать прирост в две секунды, а в лучшем случае — до 2,5 секунды. Две секунды сегодня всё равно не вывели бы её из первого сегмента, а к Зандворту другие обновления могут сдвинуть планку ещё дальше», — написал Медланд в социальной сети Х.
В сезоне-2026 после восьми этапов и спринта на Гран-при Великобритании «Астон Мартин» заработал одно очко, которое завоевал Фернандо Алонсо на Гран-при Монако.
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