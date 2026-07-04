Предварительная стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

В воскресенье, 5 июля, на автодроме «Сильверстоун» состоится основная гонка девятого этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Великобритании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой.

Пьер Гасли («Альпин») получил штраф в три позиции за блокировку Лэнса Стролла («Астон Мартин») в квалификации.

Предварительная стартовая решётка Гран-при Великобритании:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

8. Оскар Пиастри («Макларен»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

11. Габриэл Бортолето («Ауди»).

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

13. Оливер Берман («Хаас»).

14. Карлос Сайнс («Уильямс»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Алекс Албон («Уильямс»).

17. Эстебан Окон («Хаас»).

18. Валттери Боттас («Кадиллак»).

19. Франко Колапинто («Альпин»).

20. Серхио Перес («Кадиллак»).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).