Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 5 июля, состоится гонка девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Старт заезда запланирован на 17:00 мск. Гонку можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports, а также на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии трансляцию будет вести Setanta Sports. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Великобритании Формулы-1.

После восьми этапов и спринта в Сильверстоуне лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Второй — напарник итальянца Джордж Расселл (136). Третий — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (132).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (315) опережает «Феррари» (215) и «Макларен» (167).