Формула-1, Гран-при Великобритании — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:55 мск

В воскресенье, 5 июля, на английской трассе «Сильверстоун» в графстве Нортгемптоншир состоится гонка девятого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Старт заезда запланирован на 17:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:55 мск. Следить за гонкой можно будет по ссылке ниже или в матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Великобритании Формулы-1.

После восьми этапов и спринта в Сильверстоуне лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (179 очков). Второй — напарник итальянца Джордж Расселл (136). Третий — Льюис Хэмилтон из «Феррари» (132).

В Кубке конструкторов «Мерседес» (315) опережает «Феррари» (215) и «Макларен» (167).