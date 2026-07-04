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Алонсо оказался приятно удивлён отставанием в 3,5 секунды от поула в Великобритании

Алонсо оказался приятно удивлён отставанием в 3,5 секунды от поула в Великобритании
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании, где занял 22-е место.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347

«Это была неидеальная квалификация. На первом круге я потерял заднюю часть машины в девятом повороте, так что я вылетел с трассы. Затем я заехал в боксы. Я думал, мы снимем немного топлива, чтобы сделать круг на втором комплекте, но мы сделали пит-стоп и снова выехали. Был жёлтый флаг из-за Расселла, и мне пришлось сбросить скорость, когда я проезжал мимо.

В итоге у меня осталась только последняя попытка, и я не смог всё собрать воедино. Я немного вылетел на последнем повороте на внешний поребрик, но такое случается. Но гонка в воскресенье, и я не должен сейчас беспокоиться. Ветер? В Сильверстоуне всегда он дует. Я гоняюсь здесь 23 года, и здесь всегда дует ветер. Когда я прилетаю в Хитроу, там ветер, когда я прилетаю в Гатвик, там ветер, когда я прилетаю в Оксфорд, там ветер. Мы в Англии, но я не заметил большой разницы между пятницей и субботой, если честно.

Мы снова почувствовали стабильность в хронометраже. В Австрии мы отстали на три с лишним секунды от поула на трассе длиной в минуту, и мы думали, что здесь будем гораздо дальше, но мы остались в этих 3,5-3,7 секунды или около того. Так что в некотором смысле мы, возможно, ближе здесь, в Сильверстоуне, чем были на прошлой неделе», — приводит слова Алонсо AS.

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