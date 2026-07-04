Ферстаппен может начать гонку ГП Великобритании с пит-лейна — ван Харен

Нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил, что 28-летний нидерландский пилот, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», может начать основную гонку Гран-при Великобритании с пит-лейна.

«Ферстаппен говорит о проблеме с двигателем (низкая максимальная скорость) и плохом балансе в квалификации. Он считает, что лучше настроить машину/заменить двигатель с учётом гонки в Сильверстоуне. В этом случае ему придётся стартовать с пит-лейна», — написал ван Харен в социальной сети Х.

В субботней квалификации нидерландец показал седьмое время, уступив своему напарнику Исаку Хаджару.