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Ферстаппен может начать гонку ГП Великобритании с пит-лейна — ван Харен

Ферстаппен может начать гонку ГП Великобритании с пит-лейна — ван Харен
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Нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил, что 28-летний нидерландский пилот, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», может начать основную гонку Гран-при Великобритании с пит-лейна.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

«Ферстаппен говорит о проблеме с двигателем (низкая максимальная скорость) и плохом балансе в квалификации. Он считает, что лучше настроить машину/заменить двигатель с учётом гонки в Сильверстоуне. В этом случае ему придётся стартовать с пит-лейна», — написал ван Харен в социальной сети Х.

В субботней квалификации нидерландец показал седьмое время, уступив своему напарнику Исаку Хаджару.

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