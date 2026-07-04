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«Фред очень эмоционален». Вольф — о словах Вассёра про обвинения в жульничестве

«Фред очень эмоционален». Вольф — о словах Вассёра про обвинения в жульничестве
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на ответ своего коллеги из «Феррари» Фредерика Вассёра, который раскритиковал австрийца за слова про обновления итальянского коллектива.

«Фред очень эмоционален. Если бы вы прочитали мои комментарии, а не только заголовок, вы бы увидели, что то, что я сказал, было наблюдением, и было бы интересно посмотреть, сколько обновлений можно выпустить в конце сезона. Но это просто эмоциональность, которая есть у всех нас, и страсть к успеху команды, и я с этим согласен.

Я знаю, что меня неправильно поняли. Если я говорю какие-то вещи и хочу, чтобы меня поняли, я тоже так делаю, но в этом случае я не имел этого в виду», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

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