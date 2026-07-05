Колапинто о развороте в квалификации: обычно этот поворот на машинах Ф-1 проходят на газу

Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто («Альпин») прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой его развернуло в первом сегменте.

«Ветер усилился во второй половине дня и сделал квалификацию более сложной, но в конечном счёте для всех условия были одинаковыми. Я потерял заднюю часть машины в «Бэккетсе», и это застало меня врасплох. Я раньше не чувствовал и не испытывал такого в этом повороте, который на машинах Формулы-1 обычно проходится на полном газу.

Это было довольно необычно, так что нам нужно понять по данным, что могло вызвать потерю сцепления сзади. В гонке мы сделаем всё возможное, зная, что с нашей стартовой позиции гонка будет сложной. Это весёлая трасса для гонок, так что будем надеяться, что у нас будут хорошие сражения, и посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.